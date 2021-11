Chega retira apoio parlamentar ao governo dos Açores

Líder do partido já tinha ameaçado na segunda-feira "quebrar qualquer entendimento" com o PSD.

O partido Chega vai retirar o apoio parlamentar ao Governo dos Açores, sabe o

.

O líder do Chega já tinha ameaçado na segunda-feira "quebrar qualquer entendimento" com o PSD, incluindo nos Açores, se os sociais-democratas "derem as mãos ao PS no Governo nacional" após as legislativas.





Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura reagiu às palavras do líder do PSD, Rui Rio tinha afirmado que abdicaria de formar um Governo caso isso dependesse do Chega.

Esta quarta-feira, André Ventura respondeu a Rui Rio explicando que "é insustentável continuar a apoiar" o PSD depois das palavras do seu líder.

"O Governo Regional dos Açores não continua com apoio do Chega. O Chega não deseja instabilidade, nem eleições nos Açores, mas o que basta, basta", acrescentou Ventura.

Para o líder do Chega, o PSD é um "partido que não merece qualquer apoio regional, local".