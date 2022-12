Cheias em Portugal provocam sete feridos e deixam 83 desalojados

Os números apresentados esta quarta-feira à tarde pela Proteção Civil são reveladores da dimensão das chuvas fortes que ocorreram terça-feira: 83 pessoas desalojadas, sete feridos ligeiros, ainda que tenham necessitado de assistência médica, mais de 3550 ocorrências, a maior parte registada no distrito de Lisboa, mas também em Setúbal, Portalegre, Santarém e Coimbra.Saiba mais no site do Correio da Manhã