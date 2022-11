China reforça repressão para travar protestos contra confinamentos Covid

Manifestantes estão a ser procurados como criminosos e autoridades reforçaram patrulhamento nos locais das manifestações do fim de semana em Pequim, Xangai e outras cidades.

As autoridades chinesas estão a tentar identificar, localizar e intimidar pessoas que participaram nos protestos do fim de semana contra a política de 'Covid zero' que se transformaram em manifestações pela deposição do regime do Presidente Xi Jinping. Para travar a escalada da revolta, a polícia reforçou controlos nos locais das principais manifestações, enquanto tanques do Exército circulam pelas ruas de Pequim e outras cidades.Manifestantes dizem ter sido contactados pela polícia, que lhes pediu para se apresentarem numa esquadra de Pequim com um relatório das atividades na noite de domingo. As direções de várias universidades fizeram pedidos idênticos a alunos envolvidos nos protestos. "Estamos a apagar desesperadamente o histórico de conversas [no telemóvel]", disse um dos manifestantes de Pequim, a quem a polícia revistou o telefone para verificar se tinha instalada uma rede VPN ou aplicações como o Telegram.