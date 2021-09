"Rochinha está estável. Foi um lance assustador", adianta Pepa

Treinador do V. Guimarães faz ponto de situação sobre o jogador que perdeu os sentidos após um choque de cabeça com Safira.

O treinador do Vitória de Guimarães adiantou que Rochinha "está estável", após o choque de cabeças que deixou o médio do clube inanimado, durante a partida com o Belenenses SAD (0-0).



"Espero que ele esteja bem. Foi um lance assustador, acima de tudo para ele e para a família. Parte de mim já um abraço e dizer que vai correr tudo bem. Ele está estável", disse o treinador dos minhotos à Sport TV, acrescentando depois em conferência de imprensa a informação de que irá "fazer exames complementares".





Rochinha terá perdido os sentidos após um choque de cabeça com Safira. O jogo esteve interrompido durante aproximadamente 10 minutos, para prestar assistência ao jogador vitoriano que foi retirado de maca do campo.O jogo prosseguiu e o Vitória de Guimarães e o lanterna-vermelha Belenenses SAD empataram 0-0, no jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.Os vimaranenses, anfitriões, jogaram mais de 80 minutos em inferioridade numérica. A formação minhota ficou reduzida a 10 jogadores aos 10 minutos, com a expulsão do guineense Alfa Semedo, com cartão vermelho direto, e a nove aos 59, com a do croata Borevkovic, por acumulação de cartões amarelos.O Vitória de Guimarães, que não perde há quatro jogos, somou o segundo empate seguido e ocupa o 10.º lugar, com seis pontos, enquanto o Belenenses SAD, que ainda não venceu na prova, permanece no 18.º e último lugar, em igualdade com o Famalicão, ambos com dois pontos.