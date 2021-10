Choque de três carros na Ponte 25 de Abril provoca caos no trânsito em Lisboa

Longas filas, em especial no sentido Sul-Norte.

Uma colisão entre três automóveis, ocorrida pelas 11h30 desta quinta-feira no final do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido Almada-Lisboa, está a causar o caos no trânsito.

Do choque resultaram ferimentos nos condutores dos veículos.

No local estão 11 operacionais e 4 viaturas, dos bombeiros de Almada e da PSP.

Uma faixa de trânsito está cortada, o que provocou longas filas de trânsito, em especial no sentido Sul-Norte.