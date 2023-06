Choque em cadeia com sete carros condiciona trânsito no IC19 no sentido Lisboa-Sintra

Não há feridos a registar.

Um choque em cadeia que envolveu sete automóveis está a condicionar o trânsito no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, desde as 9h00 desta quinta-feira.



De acordo com fonte da PSP, não há feridos a registar, mas a circulação está cortada na faixa mais à esquerda para operações de limpeza e remoção das viaturas.





A Divisão de Trânsito está a investigar as causas do acidente.