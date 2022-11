Choque em cadeia entre três carros e um camião faz três feridos na IC19

Vítimas foram transportadas para o hospital.

Um choque em cadeia de três carros e um camião provocou três feridos ligeiros, na IC19, no sentido Sintra-Lisboa, antes da chegada ao palácio de Queluz.De acordo com os bombeiros de Queluz, duas das vítimas foram levadas para o hospital de São Francisco Xavier e uma para o hospital de Santa Maria.Para o local foram ainda mobilizadas três ambulâncias e um veículo de desencarceramento e a PSP.O acidente aconteceu pouco depois das 10h e provocou longas filas de trânsito.O trânsito circula nas faixas da direita.Apesar de as viaturas sofrerem danos, houve passageiros que não foram para o hospital como o condutor do camião.