Choque entre duas aeronaves durante espetáculo aéreo em Dallas. Veja o vídeo

Momento da colisão foi gravado e publicado por várias pessoas nas redes sociais.

As autoridades do Texas não adiantaram informação alguma sobre o estado de saúde dos pilotos nem quantas pessoas seguiam a bordo.





There has been an incident at Dallas Executive Airport during the CAF Airshow and Dallas Fire and Rescue is responding. More information will follow. — Dallas Executive (@dallasexecutive) November 12, 2022



New angle of the small plane that just struck a B-17 bomber at an air show in Dallas, Texas pic.twitter.com/n3FrQ88oHN — Declare Victory (@9multiplied) November 12, 2022

Duas aeronaves colidiram durante a tarde deste sábado enquanto decorria um espetáculo aéreo da Força Aérea no aeroporto executivo de Dallas, no estado do Texas, nos EUA.Numa publicação feita no Twitter, o aeroporto executivo de Dallas confirmou o acidente mas não adiantou mais informações.Nas redes sociais circulam já vários vídeos do momento da colisão.