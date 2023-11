Choque no Dragão: Villas-Boas exige investigação a "atos bárbaros"

Poucas horas após a conturbada assembleia geral (entretanto suspensa) do FC Porto, André Villas-Boas não perdeu tempo a comentar os episódios de violência que marcaram a reunião magna. E fê-lo de uma forma muito crítica. “O que se passou ontem [segunda-feira] foi absolutamente lamentável e uma derrota interna para os órgãos sociais do FC Porto, que assistiram impávidos e serenos a agressões e intimidações múltiplas de uma guarda pretoriana aos associados do FC Porto”, disse o treinador em Lisboa, à margem da Web Summit, na qual participou como orador. Este tema, o da passividade dos atuais dirigentes (que estiveram presentes) perante o cenário de violência e intimidação na AG, foi dos mais controversos da noite.Saiba mais no Correio da Manhã