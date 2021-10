Chuva e descida das temperaturas marcam primeiro fim de semana de outubro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um domingo com períodos de chuva e ventos mais intensos até ao início da manhã no Norte e Centro do país e durante toda a manhã no Sul.

Prevê-se também uma descida de temperatura em todo o território nacional. Na região Norte e Centro, o céu estará muito nublado durante toda a manhã, com abertas durante tarde.

Ocorrerão períodos de chuva, por vezes forte, no Norte do país, principalmente durante todo período da manhã passando para aguaceiros a partir do meio da tarde, de acordo com o IPMA.Já a Sul, o céu apresenta-se geralmente muito nublado e a chuva marcará presença até ao final da manhã.O IPMA avança ainda que as temperaturas máximas vão oscilar entre os 23ºC em Faro, os 21ºC em Lisboa, os 19ºC no Porto e os 14ºC na Guarda, o distrito mais frio. Quanto às mínimas, vão variar entre os 13ºC em Faro e em Lisboa, os 11ºC no Porto e os 6ºC na Guarda.Na Madeira, o céu estará muito nublado e prevê-se uma descida acentuada da temperatura. Ainda assim, as máximas vão chegar aos 26ºC no Funchal e Porto Santo.Para os Açores, o IPMA prevê períodos de aguaceiros em todas as ilhas. As temperaturas máximas variam entre os 24ºC e os 26ºC.