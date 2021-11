Chuva forte e mau tempo para este domingo

IPMA prevê céu muito nublado ou encoberto e possibilidade de ocorrência de trovoada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo períodos de chuva forte, em particular nas regiões Norte e Centro durante a manhã e ao final do dia.

A previsão do IPMA aponta para céu muito nublado ou encoberto na maior parte do território português e para a possibilidade de ocorrência de trovoada.

As temperaturas máximas previstas são de 23ºC em Sagres, 22ºC em Faro, Lisboa, Évora, Beja, e 19ºC no Porto. As temperaturas mínimas esperadas são de 12ºC em Bragança, 13ºC na Guarda e em Vila Real.

Na Madeira, prevê-se céu pouco nublado, com máximas a chegar aos 27ºC no Funchal e 26ºC em Porto Santo e as mínimas aos 21ºC. Nos Açores as temperaturas máximas vão chegar aos 24ºC em Santa Cruz das Flores e as mínimas aos 18ºC. O IPMA prevê chuva em todo o arquipélago.