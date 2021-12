Chuva forte e trovoada: Conheça a previsão do tempo para a semana de Natal

Temperaturas vão variar entre 1 grau em Bragança e os 19 em Faro.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes em especial nas regiões do litoral, podendo ser acompanhados de trovoada, em especial na região Sul.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante sul, sendo moderado a forte no litoral, com rajadas até 65 quilómetros por hora, e forte nas terras altas com rajadas até 80 quilómetros por hora, e subida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 1 graus Celsius (em Bragança) e os 15 (em Faro) e as máximas entre os 8 (na Guarda) e os 19 (em Faro).

Para o arquipélago da Madeira prevê-se esta segunda-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada, e uma pequena subida da temperatura.

Está ainda previsto vento moderado a forte de sudoeste, com rajadas até 75 quilómetros por hora, soprando forte nas terras altas, com rajadas até 95 quilómetros por hora em especial a partir do fim da tarde.

No Funchal e no Porto Santo as temperaturas vão variar entre os 18 e os 21 graus.

Para o grupo Ocidental dos Açores (Flores e Corvo) estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros especialmente na madrugada e manhã e vento oeste muito fresco a forte com rajadas até 85 quilómetros por hora.

O IPMA prevê para o grupo Central períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros especialmente na madrugada e manhã, que por vezes poderão ser fortes e vento oeste moderado a fresco.

Para o grupo Oriental, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros especialmente na madrugada e manhã, que poderão ser fortes, e vento oeste muito fresco a forte com rajadas até 90 quilómetros por hora na madrugada e manhã.

Em Santa Cruz das Flores e na Horta as temperaturas vão oscilar entre os 10 e os 17 graus, em Angra do Heroísmo entre os 11 e os 16 e em Ponta Delgada entre os 12 e os 17.



As regiões montanhosas e a costa sul da Madeira estão esta segunda-feira sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte de sudoeste com rajadas até 95 quilómetros por hora (entre as 18h00 de esta segunda-feira e as 03h00 de terça-feira) e de agitação marítima na costa sul (até às 12h00 de terça-feira), prevendo-se ondas de sudoeste com três a quatro metros.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, entre as 12h00 e as 24h00 desta segunda-feira.

Também por causa da chuva forte, o IPMA emitiu aviso amarelo para os grupos Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) dos Açores até às 00h00 de terça-feira.

O arquipélago dos Açores está também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima (até às 06h00 de terça-feira) e do vento forte (até às 18h00 de terça-feira).

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.