Chuva, granizo e trovoada: Mau tempo provoca estragos no norte do País. Veja as imagens

Mau tempo chegou já no sábado e continua a fazer-se sentir durante este domingo.

Depois de vários dias de calor, as temperaturas diminuiram e, no norte do país, caiu muita chuva e até granizo durante este fim-de-semana.Imagens a que oteve acesso mostram o estado do tempo em Braga, onde caiu granizo com dimensões consideráveis e durante a tarde ouviu-se trovoada.Em Guimarães uma árvore de grande porte não resistiu ao temporal e acabou por cair, provocando danos numa habitação.O temporal, que durou poucos minutos, provocou estragos também em Bragança. O chão ficou coberto de granizo.Em Ponte da Barca, a chuva intensa provocou inundações em várias ruas. A água subiu até ao nível das rodas das viaturas e uma árvore de grande porte acabou por cair.Já em Vila Verde, a queda de granizo destruiu vinhas e colheitas e os moradores ainda fazem contas ao prejuizo.