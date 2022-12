Chuva intensa inunda garagens e leva ao corte de ponte no Norte do País

Concelhos de Guimarães, Santo Tirso, Trofa e Paços de Ferreira foram os mais afetados.

Os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontavam para mau tempo a partir da tarde deste sábado, mas a chuva e o vento chegaram mais cedo.



Desde o final da tarde de quinta-feira que a forte chuva não deu tréguas no Norte do País, com mais incidência no Minho, onde se registaram mais de 50 ocorrências, sobretudo, inundações, quedas de árvores e derrocadas.

