Chuva, trovoada e granizo no início do mês de setembro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) comunicou esta terça-feira que o mês de setembro vai começar com aguaceiros, trovoada e granizo em Portugal Continental.Devido à passagem de uma depressão no País, são esperados para a manhã desta quarta-feira aguaceiros fortes para a região do interior do Norte e Centro do País. Durante a tarde do primeiro dia de setembro está prevista a ocorrência deO IPMA prevê ainda um dia marcado por fortes rajadas de vento e descida da temperatura máxima."Recomenda-se assim, para os distritos sob aviso, as devidas precauções no que diz respeito a efeitos devido a danos por granizo, precipitação forte e ventos fortes no dia 1 de setembro. No dia 2 a influência desta depressão ainda será sentida, mas com muito menor intensidade", revela o IPMA em comunicado.Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.