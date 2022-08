Chuvas torrenciais deixam rasto de destruição no Japão

As chuvas torrenciais que atingiram, esta quinta-feira, o centro do Japão deixaram um rasto de destruição. Uma ponte desmoronou-se e várias estradas ficaram danificadas.

As autoridades meteorológicas japonesas afirmaram esta quinta-feira que as regiões de Hokuriku e do sul de Tohoku, além da província de Niigata, enfrentam chuvas fortes sem precedentes.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, uma frente acompanhada de um sistema de baixa pressão nas proximidades das regiões de Tohoku e Hokuriku trouxe mais chuvas que o esperado às províncias de Yamagata e Niigata.

A agência emitiu esta quinta-feira um alerta de emergia para fortes chuvas em partes de Niigata. O alerta corresponde ao nível 5, o mais alto na escala de emergência.

É altamente provável que deslizamentos de terra e inundações afetem as áreas anunciadas.