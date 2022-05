Chuvas torrenciais matam dezenas de pessoas no Brasil

Mau tempo na região de Recife provocou inundações e deslizamentos de terras.

As chuvas torrenciais que nos últimos dias se abateram sobre a região do Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco, provocaram pelo menos 44 mortes, e mais de 50 desaparecidos. Este domingo, com toda a região ainda debaixo de chuva, bombeiros e populares procuravam sobreviventes sob os escombros e tentavam chegar a áreas ainda isoladas.