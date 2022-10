Ciclista holandês morre num acidente em Santiago do Cacém

A vítima mortal, de 69 anos, é um dos ciclistas.

De acordo com o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente, que resultou na morte do homem, de nacionalidade holandesa, foi dado aos bombeiros às 15h24.A colisão provocou ainda ferimentos graves a uma mulher, também de nacionalidade holandesa, que seguia numa outra bicicleta e que foi enviada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, "com ferimentos graves", precisou a mesma fonte.