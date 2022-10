Ciclista morre após colisão com carrinha em Boliqueime

Alerta foi dado às 6h50.

Um homem com cerca de 60 anos morreu, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre uma carrinha e a bicicleta onde seguia, na zona de Boliqueime, no concelho de Loulé.O acidente, ao que oapurou, ocorreu na EN 270 pouco depois das 6h50. A vítima ainda foi socorrida por equipas da Cruz Vermelha e dos Bombeiros de Loulé, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico da VMER do INEM.O acidente está agora a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR.