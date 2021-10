Cientista português distinguido com prémio de 5,67 milhões de dólares nos EUA

Rui Costa foi distinguido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados-Unidos.

O cientista português Rui Costa foi distinguido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados-Unidos, com o prémio ‘Director’s Pionner Award’ deste ano.

Rui Costa lidera o Instituto Zuckerman do Cérebro da Universidade Columbia, em Nova Iorque. Segundo comunicou o organismo, o cientista português vai receber um prémio de 5,67 milhões de dólares em cinco anos. O montante deve ser utilizado para estabelecer projetos e pesquisas relacionados com o cérebro humano e que tenham impacto científico.

Criado em 2004, o prémio é parte do programa de pesquisa de alto risco e alta recompensa do Fundo Comum do Instituto Nacional de Saúde norte-americano. O objetivo é apoiar cientistas que propõem abordagens inovadoras e criativas em pesquisas biomédicas, comportamentais e de ciências sociais.