Cientistas revelam primeira imagem do buraco negro no centro da Via Láctea

Os cientistas revelaram esta quinta-feira a primeira visão do buraco negro chamado Sagitário A* - ou SgrA* - no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Este é

apenas o segundo a ser fotografado. O primeiro foi em 2019, na galáxia Messier 87.



O feito foi conseguido pelo Event Horizon Telescope (EHT) que, em 2019, revelou também a

primeira foto

do primeiro buraco negro.



Sagitário A* possui 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e está localizado a cerca de 26 000 anos-luz - a distância que a luz percorre num ano - da Terra.

Os buracos negros são objetos extraordinariamente densos com gravidade tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Ao chegar ao buraco negro, é um ponto - estrelas, planetas, gás, poeiras e todas as formas de radiação eletromagnética - são arrastadas e desaparecem.



Os cientistas do projeto procuraram um anel de luz - matéria sobreaquecida que circula a alta velocidade na borda do horizonte - à volya de uma zona de escuridão que representa o buraco negro real. Isso é conhecido como sombra ou silhueta do buraco negro.

A Via Láctea é uma galáxia espiral, da qual o Sistema Solar faz parte. Visto de cima ou de baixo, assemelha-se a um cata-vento a rodar, com o sol situado num dos braços espirais e Sagitário A* localizado no centro.

A imagem divulgada em 2019 do buraco negro supermassivo numa galáxia chamada Messier 87, ou M87, mostrou um anel brilhante vermelho, amarelo e branco à volta de um centro escuro. O buraco negro M87 é muito mais distante e massivo que o Sagitário A*, situado a cerca de 54 milhões de anos-luz da Terra.

Os cientistas referiram que o Sagitário A*, apesar de estar muito mais próximo do nosso sistema solar do que M87, era mais difícil de visualizar.



O diâmetro de Sagitário A* é cerca de 17 vezes maior que o do Sol, o que significa que fica dentro da órbita solar do planeta Mercúrio. Em contraste, o diâmetro de M87 abrange todo o nosso sistema solar.

"Sagitário A* é mais de mil vezes menos massivo que o buraco negro em M87, mas como está na nossa própria galáxia, está muito mais próximo e deve parecer um pouco maior no céu", disse a astrónoma Lindy Blackburn, uma especialista do EHT.

"No entanto, o tamanho menor de Sgr A* também significa que é cerca de mil vezes mais rápido do que M87.