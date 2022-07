Cimeira da NATO serve salada russa na cantina, arrepende-se e muda menu

Organização mudou designação para "salada tradicional".

A cimeira da NATO, que termina esta quinta-feira em Madrid tem dado muito que falar e não é só pela resolução tomadas pelos países membros da Aliança: o menu de almoço, servido na cantina destinada aos jornalistas, custava 20,35 euros e tinha um prato que gerou alguma polémica: salada russa.

Até aqui tudo certo, mas a própria organização parece ter reparado na ‘gafe’ e resolveu esta quinta-feira, último dia da cimeira da NATO e precisamente o dia em que os países da Aliança definiram como maior ameaça a Rússia, mudar o nome do prato. No novo menu de almoço, a salada russa surgia com a designação "salada tradicional". Nos outros dias da cimeira, apareceu sempre como "salada russa".

Até em inglês, a descrição passou de "Salada de batata ao estilo russo" para "Salada Tradicional". O que não mudou foram os oito euros que a referida salada custa aos jornalistas que estão a cobrir a cimeira da NATO.

A mudança não passou despercebida a muitos jornalistas no local e internautas nas redes sociais, que têm comentado o caso da "salada tradicional" com humor.