Cimeira do clima da ONU é um "falhanço", diz ativista Greta Thunberg

Jovem critica as negociações mediadas pela ONU por se transformarem "num exercício de relações públicas".

A jovem ativista Greta Thunberg afirmou esta sexta-feira que a cimeira do clima COP26 é "um fracasso", criticando as negociações mediadas pela ONU por se transformarem "num exercício de relações públicas".

"Não é segredo que a COP26 é um fracasso", disse Thunberg, salientando que os líderes "dão belos discursos e anunciam metas e compromissos extravagantes" na cimeira quando na realidade "se recusam a adotar medidas contra as alterações climáticas".

A ativista discursou depois da greve organizada pelo seu movimento "Fridays For Future", que viu milhares de pessoas marcharem do Parque de Kelvingrove ao Parque George, no centro da cidade de Glasgow, na Escócia.

Greta Thunberg, de 18 anos, está em Glasgow a liderar manifestações de forma a pressionar os líderes políticos a tomarem medidas concretas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius neste século, conforme estabelecido no Acordo de Paris de 2015.