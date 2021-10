Cinco anos de prisão para ladrão que roubou Mercedes com menino de sete anos dentro

Factos remontam a 14 de janeiro de 2021. Ladrão sem carta de condução levou carro com menor no interior.

O assaltante que no passado dia 14 de janeiro de 2021 roubou um carro, com uma criança no interior, à porta de um restaurante em Montemor-o-Novo foi esta segunda-feira condenado a cinco anos e três meses de prisão.