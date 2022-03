Cinco anos e nove meses de prisão para homem que atirou grávida pelas escadas

Um homem, de 35 anos, que atirou a mulher grávida pelas escadas foi esta terça-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a cinco anos e nove meses de prisão efetiva.Apesar de já ter condenações anteriores por violência doméstica, o arguido “cometeu estes factos como se nada acontecesse”, referiu o juiz na leitura do acórdão. O casal residia na zona de Miranda do Corvo.

Na acusação são descritos vários episódios de violência entre 2019 e 2021. “O senhor agrediu a sua companheira com a criança ainda no ventre”, referiu o presidente do coletivo. Terá também de pagar uma indemnização de 15 mil euros.