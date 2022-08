Cinco bombeiros de Seia feridos a caminho do incêndio da Serra da Estrela

Das vítimas, duas ficaram com ferimentos graves, tendo sido transportados para o hospital de Castelo Branco.

Cinco bombeiros voluntários de Seia ficaram feridos na sequência de um acidente de carro, em Gouveia. As vítimas seguiam para o rescaldo do incêndio na Serra da Estrela.Das vítimas, duas ficaram com ferimentos graves, tendo sido transportados para o hospital de Castelo Branco. As restantes, com ferimentos ligeiros foram transferidos para o hospital da Guarda.Em atualização