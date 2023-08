Cinco crianças encontradas carbonizadas na Bahia. Há nove vítimas

Estado brasileiro lidera índices de violência.

Nove pessoas, cinco delas crianças, foram encontradas mortas na manhã desta segunda-feira, 28 de agosto, dentro de duas casas de uma mesma rua na cidade de Mata de São João, na área metropolitana de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. Todos os corpos estão carbonizados.

Às 9h45 locais, 13h45 em Lisboa, a polícia da Bahia ainda não tinha divulgado a causa oficial das mortes, mas, ao que tudo indica trata-se de um massacre levado a cabo pelo crime organizado. Numa das casas foram encontrados os corpos de duas mulheres adultas, e numa casa vizinha os de outros dois adultos e de cinco crianças.

Uma menina de 12 anos foi encontrada ainda com vida, mas em estado grave e com queimaduras em 55% do corpo e foi levada pelos bombeiros para o Hospital Geral de Salvador, a 62 km dali. Até ao referido horário, os agentes, chegados pouco antes ao local, não tinham informado outros detalhes, nomeadamente se os corpos apresentavam marcas de tiros, de facadas ou outros ferimentos.

As duas casas onde os corpos foram encontrados ficam no Loteamento Colónia JK, um bairro pobre na periferia de Mata de São João.O estado da Bahia lidera os índices de violência no Brasil, com uma assustadora vaga de mortes intencionais entre membros de fações rivais que disputam o tráfico de droga, e também com uma resposta igualmente violenta das forças de segurança, que colocou a polícia da Bahia como a mais letal do país.