Detidas quatro pessoas por exploração laboral. 243 imigrantes identificados na apanha da amêijoa

Em causa estão crimes da apanha da amêijoa, captura ilegal da amêijoa, tráfico de seres humanos, mão de obra ilegal e falsificação de documentos.

Detidas cinco pessoas por tráfico humano. 300 imigrantes explorados na apanha da amêijoa

A Polícia Marítima está a realizar uma megaoperação em todo o País de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves. Já foram detidas quatro pessoas.A megaoperação conta com 161 agentes da Polícia Marítima no terreno, equipa do grupo de ações táticas. A operação está a decorrer com a estrita colaboração dos serviços de informação do Estado, PSP, autoridade tributária e do SEF.Segundo apurou o CM, os imigrantes guardavam a amêijoa num armazém em Alcochete para depois ser transportada para a Europa. Funcionava como um centro nevrálgico. O armazém foi descoberto com a ajuda do SIS. O material foi carregado pela Autoridade Marítima Nacional durante cerca de uma hora. Um agente da Polícia Marítima falou com oe referiu que ainda se está a averiguar para que local vai todo o material retirado do armazém.No Montijo, num outro armazém, viviam 50 imigrantes de origem asiática. O advogado do proprietário refere que o seu constituinte não tem nenhuma relação com a apanha da amêijoa, apenas arrendava quartos aos imigrantes. O proprietário não foi detido.A megaoperação visa a identificação de imigrantes explorados. A investigação começou por volta das 7h00. Segundo o comunicado da Polícia Marítima, o SEF identificou 243 imigrantes e notificou nove para esclarecimento da situação em território nacional.O principal objetivo é conseguir proceder à identificação dos imigrantes que estão na rede de tráfico e de apanha de amêijoa, de que forma foram trazidos para Portugal, de que forma estão a trabalhar e quais as condições em que vivem.