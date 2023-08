Vítimas foram levadas para o hospital de Braga.

Um choque entre três carros resultou em cinco feridos, dois deles graves, na Póvoa de Lanhoso, na tarde deste sábado.O alerta foi dado às 15h15. Uma carrinha bateu lateralmente num carro e chocou frontalmente com uma terceira viatura.Os feridos graves, de 50, 32 e 21 anos, foram transportados para o Hospital de Braga.Duas vítimas chegaram a estar encarceradas.O acidente obrigou ao corte da EN103 entre Braga e Póvoa de Lanhoso.No local estão 30 bombeiros da Póvoa de Lanhoso e de Amares, e da Cruz Vermelha de Rio Caldo, juntamente com dez elementos do INEM e um helicóptero.