Cinco feridos em acidente na Circunvalação, em Matosinhos

Uma colisão entre dois carros provocou cinco feridos, entre os quais dois adolescentes, na Estrada Exterior da Circunvalação, na Senhora da Hora, em Matosinhos. Duas vítimas foram hospitalizadas. O trânsito esteve cortado no troço entre a rotunda AEP e o local do acidente, durante cerca de duas horas.

O alerta para o acidente, num cruzamento, foi dado pelas 15h30. Ao que o CM conseguiu apurar, a colisão terá ocorrido entre um carro que descia a Circunvalação em direção ao mar (já depois da rotunda AEP) e outro automóvel que vinha do sentido oposto e atravessava a estrada para a rua Dr. Eduardo Torres.

Três das vítimas, incluindo dois adolescentes de 10 e 15 anos, foram assistidas no local e não necessitaram de tratamento hospitalar. Outras duas foram hospitalizadas com ferimentos leves. No socorro estiveram elementos dos Bombeiros de Matosinhos-Leça, S. Mamede de Infesta e Leça do Balio.