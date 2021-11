Cinco feridos em choque em cadeia que envolveu nove viaturas na A4 em Penafiel

Entre as vítimas estão três militares do exército português.

Quatro acidentes em cadeia com nove viaturas, cinco delas militares, ocorreram esta terça-feira na A4, na zona de Penafiel, no sentido Amarante-Porto.



Cinco pessoas ficaram feridas, três delas são militares do exército português.

O acidente ocorre num dia particularmente chuvoso na região Norte do País.



No local estão os meios de socorro apoiados por sete veículos. Os Bombeiros de Penafiel transportaram os feridos para o Hospital Padre Américo.