Cinco feridos em embate frontal entre dois carros em Viseu

Vítimas foram transportadas para o hospital. Uma pessoa ficou em estado grave.

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na EN2, em Ribafeira, no concelho de Viseu, ao início da tarde deste sábado.

O embate frontal entre os dois automóveis aconteceu no sentido Viseu-São Pedro do Sul e terá sido provocado pela presença de óleo na estrada.

Três dos feridos ficaram encarcerados no interior de um dos veículos. As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros e uma equipa médica do INEM e transportadas, posteriormente, para o Hospital de Viseu, com uma pessoa em estado grave.

A circulação na estrada esteve condicionada ao trânsito.

No local estiveram 22 operacionais e 11 viaturas entre forças de socorro e segurança.