Cinco feridos em tiroteio durante funeral em cemitério do Wisconsin nos EUA

Cinco pessoas ficaram feridas num tiroteio durante um funeral no cemitério de Graceland, em Racine, Wisconsin, Estados Unidos da América, esta quinta-feira.De acordo com polícia norte-americana, citada pela MJ4 News, o incidente é "crítico" e é de evitar a zona ao redor do local.

As autoridades estão no local do ataque, que ainda está ativo, e as circunstâncias a ser investigadas.O funeral era de Da'Shontay L. King, um rapaz morto a tiro por um polícia em março, em Racine. "Após uma perseguição a pé, King foi visto com um revólver no momento em que o oficial Brenner disparou a arma de fogo e o atingiu", referiu o Departamento de Justiça de Wisconsin, na altura do incidente.