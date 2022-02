Cinco homens detidos por abuso sexual e violência em Cabo Verde

Cabo-verdianos foram detidos na cidade da Praia, anunciou o Ministério Público.

Cinco cabo-verdianos foram detidos na cidade da Praia pela polícia por suspeitas da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e violência baseada no género, anunciou esta terça-feira o Ministério Público.

A Procuradoria-Geral da República anunciou em comunicado que cinco homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 72 anos, foram detidos fora de flagrante delito, por indício da prática de crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e violência baseada no género, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana.

Os homens foram apresentados em tribunal, e dois suspeitos do crime de violência baseada no género agravada ficaram como medida de coação a proibição de contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades policiais.

A um terceiro detido, de 72 anos, indiciado pelo crime de violência baseada no género agravada, foi aplicada a medida de afastamento da casa de morada da família.

Já um homem de 56 anos, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, perpetrado contra uma criança de 10 anos, o tribunal aplicou como medida de coação a apresentação periódica às autoridades policiais.

A outro dos suspeitos pela prática de cinco crimes de agressão sexual, perpetrados contra sua enteada de 14 anos, foi aplicada as medidas de proibição de contacto com a menor, afastamento da casa de morada da família e apresentação periódica às autoridades policiais.