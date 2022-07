Cinco jovens em dificuldades resgatados no mar em praia da Costa da Caparica

Vítimas foram transportadas pelas ambulâncias dos bombeiros para uma unidade hospitalar.

Cinco jovens foram resgatados esta terça-feira depois de terem ficado em dificuldades na água, correndo perigo de afogamento, na praia da Cabana do Pescador, na Costa da Caparica.

Na sequência de um alerta recebido pelas 20h15, através de uma testemunha que se encontrava na zona, foram de imediato ativados para o local elementos da Polícia Marítima de Lisboa, um nadador-salvador que estava na zona, elementos dos Bombeiros Voluntários da amora, dos Bombeiros Voluntários de Almada e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.





As vítimas foram resgatadas para terra por um surfista, tendo duas delas sido assistidas e estabilizadas pelo elemento do projeto "Seawatch", em colaboração com o nadador-salvador, com recurso a oxigenoterapia, até à chegada do INEM.

Os dois jovens foram posteriormente transportados pelas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Amora e dos Bombeiros Voluntários de Almada para uma unidade hospitalar.