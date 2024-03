Cinco mortos em ataque russo em Odessa durante visita de Zelensky e primeiro-ministro grego

"Não tivemos tempo para nos abrigarmos", disse Mitsotakis, após o bombardeamento.

Um ataque do exército russo, esta quarta-feira, em Odessa, fez cinco mortos. A ação da Rússia surge no momento em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, visitavam este importante porto do sul da Ucrânia.

Russos atacam Odessa durante visita de Zelensky e primeiro-ministro grego





"Hoje assistimos a este ataque. Sei que houve vítimas. Há mortos e feridos", afirmou o Presidente ucraniano, sem dar mais pormenores, durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro grego, segundo a agência Ukrinform.

"No final [da visita às instalações portuárias], ouvimos o som de sirenes antiaéreas e explosões muito perto de nós. Não tivemos tempo para nos abrigarmos", disse Mitsotakis, após o bombardeamento, descrevendo-o como "uma experiência impressionante".