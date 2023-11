Cinco perguntas e respostas que ajudam a entender o acordo entre Israel e o Hamas

Pausa humanitária começou esta sexta-feira. Reféns vão ser libertados durante os próximos quatro dias.





Está prevista a libertação de 13 dos 50 reféns do Hamas pelas 16h00 locais (14h00 em Lisboa).





Israel e o Hamas chegaram a acordo sobre as tréguas temporárias na quarta-feira. O cessar-fogo começou esta sexta-feira às 7h00 locais (5h00 em Lisboa) e durará quatro dias.O Comité Internacional da Cruz Vermelha trabalhará em Gaza para facilitar a libertação dos reféns, afirmou o Qatar.Espera-se que os reféns sejam transportados através do Egito, o único país, para além de Israel, que partilha uma fronteira com Gaza.Segundo a Reuters, durante a trégua, espera-se que os camiões carregados de ajuda e de combustível entrem em Gaza, onde 2,3 milhões de pessoas ficaram sem alimentos e muitos hospitais fecharam as portas, em parte porque já não têm combustível para os geradores.Espera-se que os 13 reféns, entre os cerca de 240 capturados pelo Hamas, sejam libertados em lotes, provavelmente cerca de uma dúzia por dia, durante os quatro dias de cessar-fogo, avança a Reuters.As partes envolvidas no acordo apelidaram a interrupção das hostilidades de "pausa humanitária". A pausa será prolongada por um dia por cada lote adicional de 10 reféns libertados, revelou Israel em comunicado.Para além dos civis e soldados israelitas capturados pelo Hamas, mais de metade dos cerca de 240 reféns são estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade de cerca de 40 países, incluindo Argentina, Grã-Bretanha, Chile, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Tailândia e Estados Unidos, informou o governo de Israel.Israel forneceu uma lista de cerca de 300 prisioneiros palestinianos que poderão ser libertados. A Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos afirmou que, até esta quarta-feira, 7200 prisioneiros estavam detidos por Israel, entre os quais 88 mulheres e 250 crianças com 17 anos ou menos.A maior parte dos 300 detidos são da Cisjordânia e de Jerusalém e foram detidos por tentativas de esfaqueamento, lançamento de pedras contra soldados israelitas, fabrico de explosivos, e danos a propriedades.O acordo foi mediado pelo Qatar com o apoio dos Estados Unidos que desempenhou um papel importante. O presidente norte-americano Joe Biden manteve contactos com o Emir do Qatar, Xeque Tamim bin Hamad Al Thani, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nas semanas que antecederam o acordo.Os combatentes do Hamas mataram 1200 pessoas quando lançaram o ataque a Israel, o maior número de mortos num só dia em solo israelita, e mais de 14 mil pessoas foram mortas nos ataques aéreos e nas incursões terrestres israelitas, o maior número de todas as guerras recentes.As negociações iniciais para um acordo entre Israel e o Hamas começaram poucos dias após o ataque de 7 de outubro, mas os progressos foram lentos e mesmo com um acordo em vigor, o cessar-fogo é temporário.