Cinco pessoas detidas por tráfico de droga e prostituição no Norte

GNR apreendeu 14 500 euros e um diamante.

A GNR deteve três homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre 28 e 60 anos, no passado dia 16 de fevereiro, por tráfico de droga e prostituição no Porto, Braga e Viana do Castelo.

Depois de realizar oito buscas, seis domiciliárias e duas em estabelecimentos comerciais, os militares detiveram os suspeitos e apreenderam 14 500 euros em dinheiro, um diamante, três peças em ouro, 870 doses de cocaína, 40 de liamba, cinco telemóveis, quatro armas de fogo, dois carros, um computador e uma balança de precisão.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

A operação foi realizada pela GNR com o apoio da PSP.