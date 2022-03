Retomada circulação na linha vermelha do Metro de Lisboa entre as estações do Aeroporto e Moscavide

Problemas ficaram resolvidos por volta das 20h30.

A circulação no Metropolitano de Lisboa entre as estações do Aeroporto e Moscavide, na linha vermelha, já foi retomada depois de ter estado interrompida devido a uma avaria na sinalização, disse fonte da empresa.

Segundo a mesma fonte, a circulação foi retomada cerca das 20h30.

Uma avaria na sinalização fez com que o troço entre as estações Aeroporto e Moscavide tivesse sido interdito pelas 19h51, mas os comboios continuaram a circular entre Moscavide e São Sebastião.