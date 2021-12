Circular na A1 entre Lisboa e Porto vai custar mais 20 cêntimos em 2022

Brisa garante que a atualização das portagens a 1 de janeiro incide apenas em metade das taxas e que para veículos da classe 1 70% não vão sofrer aumentos.

De acordo com a Brisa, no caso da classe 1 "apenas 28 das 93 taxas de portagem aplicadas (30% do total) serão atualizadas, sendo que, na maioria dos percursos com mais elevada frequência de automobilistas ou com maior extensão, o impacto será diminuto". Brisa revela ainda que mais de 65 milhões de euros serão investidos em várias obras de alargamento e grandes manutenções da sua rede de autoestradas em 2022.



