Cirurgião do Hospital de Faro pede suspensão temporária do bloco após denúncias de negligência médica

Pedido foi entregue na véspera da deslocação da Ordem dos Médicos ao Hospital de Faro.

Pedro Henriques, o cirurgião do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) que é o principal alvo das denúncias de más práticas médicas por parte de uma médica interna, pediu suspensão da atividade enquanto cirurgião principal no bloco operatório.



De acordo com a SIC Notícias, os motivos apresentados por Pedro Henriques para pedir a suspensão foram pressão e stress. O pedido foi entregue na véspera da deslocação da Ordem dos Médicos ao Hospital de Faro.