Ciúmes ‘tramam’ mulher de Fernando Madureira

'Macaco' alterou a sua posição e deu o código do telemóvel. Só assim é que a PSP apanhou Sandra.

O conteúdo do telemóvel de Sandra Madureira foi copiado um dia antes de serem conhecidas as medidas de coação, quando ainda estava detida nas instalações da PSP em Santo Tirso. Foi ‘Macaco’ quem acabou por ‘tramar’ a mulher, que escolhera manter-se em silêncio, ao fornecer o código do seu telemóvel pessoal. ‘Macaco’ deu o seu PIN para mostrar ao juiz que queria colaborar - pensando que assim não ficaria preso -, mas esqueceu-se que os ciúmes de Sandra o obrigavam a partilhar os mesmos códigos, para que aquela pudesse aceder ao seu telefone quando entendesse.Saiba mais no