Civis podem deixar Kiev livremente, diz Ministério da Defesa russo

Exército russo acusa as autoridades ucranianas de usar civis como escudo humano.

O exército russo garantiu esta segunda-feira que os civis podem deixar livremente e em segurança Kiev, capital da Ucrânia, enquanto acusa as autoridades ucranianas de usá-los como escudo humano.

"Todos os civis na cidade podem deixar a capital ucraniana livremente e em segurança pela rodovia Kiev-Vassylkiv", a sudoeste da capital, disse à televisão o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, ao quinto dia da invasão do país por Moscovo.

A declaração surgiu no momento em que ocorreram combates em várias zonas da capital ucraniana, com as autoridades ucranianas a dizer que estavam a lutar contra pequenos grupos de forças russas em vários setores da capital.