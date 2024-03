'Clarinha' esteve em coma durante 24 anos e ninguém a visitou. 102 famílias foram reconhecê-la... em vão

Como não trazia documentos, a sua identidade permaneceu um mistério durante mais de duas décadas.

'Clarinha', a mulher que esteve em coma durante 24 anos, morreu na noite desta quinta-feira em Vitória, no Espírito Santo, Brasil, avança O Globo. Em 2000, a mulher foi atropelada por um autocarro numa avenida movimentada no centro de Vitória. De acordo com testemunhas, fugia de um homem quando se deu o acidente. Como não trazia documentos, foi identificada como 'Clarinha'.No hospital foi submetida a diversas cirurgias, mas não recuperou, tendo vivido desde então em estado vegetativo.A identidade de 'Clarinha' suscitou a atenção da comunicação social, que fez várias reportagens sobre a sua história. Depois do caso ter sido noticiado, 102 famílias contactaram as autoridades para reportar a mulher como a parente desaparecida.Durante duas décadas, os especialistas foram procurando formas de identificar a mulher, todas sem sucesso. No entanto, no ano passado, novas análises voltaram a trazer expectativas de que tinha sido encontrado o perfil correspondente.Foi utilizada uma técnica de comparação facial com pesquisas em bancos de dados de pessoas desaparecidas com características físicas semelhantes às de 'Clarinha'. A equipa de cientistas levantou então a possibilidade de 'Clarinha' ser uma criança desaparecida em 1976, em Guarapari, no Espírito Santo. A família da menina, que tinha um ano e nove meses à data, era de Minas Gerais e passava férias em Espírito Santo.