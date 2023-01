Claudisabel estava em chamada telefónica com a mãe quando sofreu acidente mortal

Raquel Madeira terá ouvido um enorme estrondo e nesse preciso instante deixou de ouvir a filha.

na A2, junto a Alcácer do Sal, estaria em chamada com a mãe, quando o acidente aconteceu, revelaram fontes próximas da família, em declarações prestadas à SIC, esta segunda-feira.



A cantora popular não se sentia bem e telefonou à mãe com quem esteve ao telefone durante largos minutos para se manter ativa. Já depois de 45 minutos ao telefone, Claudisabel terá sofrido o acidente fatal. A mãe, Raquel madeira, terá ouvido um enorme estrondo e nesse preciso instante deixou de ouvir a filha.

o Smart de Claudisabel,

A cantora Claudisabel que morreu depois de o carro em que seguia ter sido abalroada por outro,Já nesta segunda-feira foi revelado que o condutor, que embateu contra acusou uma taxa crime de álcool no sangue . O homem realizou, no local, o teste do balão e terá acusado álcool no sangue superior a 1,2 g/l.