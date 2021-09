Cliente em choque ao encontrar dedo em hambúrguer que comeu num restaurante

Estabelecimento continuou a funcionar normalmente. Empresa explicou que funcionário cortou-se ao preparar carne.

Uma mulher boliviana certamente vai pensar duas vezes antes de voltar a fazer uma refeição fora de casa. Estefany Benitez estava a comer um hambúrguer quando mastigou algo que lhe soube muito mal. Cuspiu o pedaço em causa e ficou em choque quando viu que se tratava de um dedo humano.

"Estava a comer quando mastiguei um dedo", contou a mulher nas redes sociais após o episódio chocante, que aconteceu no restaurante Hot Burguer, em Santa Cruz de la Sierra. Estefany partilhou imagens que mostram o dedo em decomposição que estava no seu hambúrguer.

A mulher reclamou com a responsável do restaurante, que prontamente lhe substituiu a refeição. "Nada disto aconteceu antes", terá dito a funcionária à cliente, argumentando que a carne dos hambúrgueres vem previamente preparada. Segundo o New York Post, a responsável garantiu que o espaço ia ser fechado para averiguar de onde vinha o dedo, mas Estefany garante que, após abandonar o local, o restaurante continuou a funcionar como se nada fosse.

Após a publicação e queixas de Estefany se tornarem virais nas redes sociais, um porta-voz da empresa veio explicar que se tratou de "um lamentável incidente": um funcionário que processou a carne cortou-se e a parte do dedo cortada acabou no preparado de carne picada.

Após o episódio, o vice-ministro boliviano da Defesa do Consumidor decretou o encerramento do restaurante em causa e obrigou a empresa a pagar uma multa. Estefany deverá processar o Hot Burguer, mas até ao momento não confirmou qualquer ação judicial.