Cliente enfrenta ladrões durante assalto a posto de combustível em Albergaria-a-Velha

Quatro suspeitos conseguiram retirar dinheiro da caixa registadora e outros produtos da loja.

Um grupo de quatro homens assaltou, esta noite de segunda-feira, a loja do posto de combustível da Prio, em Albergaria-a-Velha.Os ladrões usaram um objeto em tudo semelhante a uma arma de fogo. O grupo conseguiu escapar com um valor em dinheiro que ainda não foi apurado e outros produtos da loja.Um cliente, que estava no interior da loja, ainda enfrentou os ladrões. O homem usou uma mesa para parar um dos suspeitos. No entanto, os restantes elementos aproveitaram para concretizar o assalto. Um dos ladrões entrou no espaço interior do balcão e conseguiu retirar dinheiro da caixa registadora.A GNR de Albergaria-a-Velha e o Núcleo de investigação Criminal da GNR de Águeda foram acionados.