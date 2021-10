Clientes de restaurante tailandês desfrutam de refeição enquanto levam com ondas

Clientes riem quando os bancos de madeira em que estão sentados são derrubados pela água.

A dona do restaurante Titiporn's, à beira do rio Chao Phraya, um dos maiores rios da Tailândia, temia que as inundações que afetam grande parte do país pudessem ditar o fim do seu negócio. Mas pelo contrário, apenas o vieram impulsionar.