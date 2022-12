Clientes descobrem que os perus que compraram para o Natal estavam estragados

Tesco, Sainsbury's, Lidl e Asda expuseram nas redes sociais que os perus que compraram nas lojas, para o jantar de Natal, estavam estragados. Na rede social Twitter, vários são os relatos do forte odor proveniente do peru e da forma como a situação estragou a quadra festiva."O meu peru está podre. Natal arruinado. As crianças estão chorar. Agora temos que comer torradas com feijão. Uma absoluta desgraça", comentou um cliente do Sainsbury's.

What the bloody hell @sainsburys



My turkey is rotten



Christmas ruined



Kids are crying



We now have to have beans on toast



An absolute disgrace#Turkey #Christmas pic.twitter.com/aFncP1Y631