Clientes dizem-se enganados pela coach Susana Torres

Ficou conhecida no fim do jogo que deu a Portugal a vitória no Euro 2016. Éder, o jogador decisivo nesse dia, dedicou o golo a Susana Torres, a mental coach com quem trabalhava na altura. De ilustre desconhecida passava para as luzes da ribalta. Hoje ganha milhões com cursos de Alta Performance. É o caso do Mastermind, um programa de topo, que prometia uma mentora para acompanhar os projetos pessoais e profissionais de cada um dos inscritos.Pode custar mais de 25 mil euros por pessoa, com 24 sessões online incluídas, durante um ano, três encontros presenciais e o acesso gratuito a outros cursos. O ano passado foi anunciado por 9.200 euros – "uma autêntica pechincha", ironiza Mónica Graça, uma das subscritoras da queixa que deu entrada esta semana no Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo.

